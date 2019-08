Die widerstrebenden Interessen schwächen die G7 und stellen ihr weltpolitisches Gewicht in Frage. Gastgeber Macron sah sich vor dem Gipfel zu einer Warnung veranlasst: Angesichts neuer aufstrebender Mächte etwa in Asien könne sich der Westen keine Schwäche erlauben - er müsse die "neue Weltordnung" aktiv mitgestalten, andernfalls könne sich Europa letztlich "in einer Vasallenrolle" wiederfinden.

In besonders schlechter Erinnerung dürfte Macron den gescheiterten G7-Gipfel 2018 in Kanada haben. Damals hatte Trump für einen Eklat gesorgt. Nach dem Treffen zog er per Twitter seine Zustimmung zu der gemeinsamen Abschlusserklärung zurück - und verband den Rückzieher mit wüsten Beschimpfungen von Gipfelgastgeber Justin Trudeau. Trumps Alleingang hatte die Frage aufgeworfen, ob sich das Format der G7-Gipfel in einer Zeit nationalistischer Interessenpolitik nicht längst schon überlebt hat.