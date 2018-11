In Fachkreisen wurde Bing fast von Beginn an belächelt. Doch wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Das dürften sich die Macher im Hause Microsoft derzeit denken. Denn mit ihrer, wenn auch zweitrangigen, Suchmaschine haben sie über die Jahre hinweg Daten gesammelt, die weit mehr wert sind als die kurzfristigen Gewinne durch Werbeerlöse. Der Trend in der IT-Branche geht klar in Richtung KI - künstliche Intelligenz. Und um die zu erstellen, werden genau die Informationen benötigt, die Millionen Nutzer täglich in ein Suchfeld tippen.