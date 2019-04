So wählte Bercow am Mittwoch im Unterhaus die Alternativ-Vorschläge für das umstrittene Brexit-Abkommen aus, über die die Abgeordneten dann entscheiden durften. Allerdings kam nicht eine einzige der acht Optionen in dem völlig zerstrittenen Parlament durch. Selbst Premierministerin Theresa May kommt nicht an ihm vorbei.



Kürzlich untersagte Bercow kurzerhand eine dritte Abstimmung über Mays Brexit-Deal. Nur eine substanzielle Änderung an der Vorlage könne eine weitere Abstimmung über das Abkommen rechtfertigen, erklärte Bercow. Der Clou: Er berief sich auf eine 415 Jahre alte Regel, die kaum noch jemand parat hatte. Die Regierung musste sich beugen und kündigte an, die Anforderungen zu erfüllen.