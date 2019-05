Aber selbst wenn es Homo sapiens waren, und damit unsere direkten Vorfahren, denen sich die Wölfe angeschlossen haben, und selbst wenn es nicht so lange her ist - der älteste Hundeschädel ist 33.000 Jahre alt -, fand damals keine "Domestikation" statt. Abgesehen davon, dass es noch gar kein "Domus" gab - das Haus war noch nicht erfunden -, zeigt heutige Wolfsforschung, dass sich Wölfe nicht zähmen lassen. Selbst wenn sie als Jungtiere mit Menschen leben, kehrt mit der Pubertät die Wildheit zurück. Es müssen sich also Wölfe entschlossen haben, in der Nähe der Menschen zu bleiben, oder auch nur, die Nähe der Menschen zu dulden.