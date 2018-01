Wagner nach Auschwitz, das heißt für den jüdischen Regisseur Barrie Kosky auch, an der Figur des Beckmessers nichts zu beschönigen. In den "Meistersingern von Nürnberg" nimmt Sixtus Beckmesser die unsympathische Figur eines pedantischen Kritikers ein. An ihr scheiden sich die Geister. Ist es eine antisemitische Karikatur oder nicht? "Natürlich hat das was mit Antisemitismus zu tun. Und diese Figur kommt dann nicht nur als Jude auf die Bühne, sondern als Frankenstein-Kreatur von alldem, das Wagner hasst: Juden, Franzosen, Italiener", sagt Barrie Kosky. Die antisemitisch motivierte Gewalt wird auf der Bühne in Bayreuth deutlich gezeigt, Beckmesser wird geschlagen und gedemütigt.