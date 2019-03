Die Deutsche Katta Ludynia ist wissenschaftliche Leiterin bei SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds). Sie beobachtet den stetigen Rückgang der Population mit Sorge. "Wir haben noch etwa zwei Prozent der ursprünglichen historischen Population", erklärt die Wissenschaftlerin. Das seinen natürlich Schätzungen, aber aktuell gebe es so wenige Brutpaare wie noch nie. Und: die Zahlen der Brutpaare gehen jedes Jahr weiter runter. "Es gibt Modellrechnungen, dass die Art in 20 bis 30 Jahren ausgestorben ist."