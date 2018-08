Die israelische Wassergesellschaft Mekorot wurde bereits 1937 gegründet und verwaltet den Großteil der Wasserversorgung in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten. Der Gebrauch von Wasser liegt im Rechtsbereich des Landwirtschaftsministeriums, das Normen zur Preis- und Mengenfestlegung, den Bedingungen der Versorgung und der Wassernutzung ebenso festlegen kann wie Regeln für den effizienten und wirtschaftlichen Nutzen von Wasser. Auch eine Mengenbegrenzung liegt in der Autorität des Landwirtschaftsministeriums. Regelungen zum Wasserrecht sind nicht in Israels Grundgesetz enthalten. Der Oberste Gerichtshof Israels hat 1989 festgelegt, dass das Recht auf Wasser ein Grundrecht ist, das allerdings nicht per Statut festgelegt werden muss. Der Zugang zu Wasser und Zisternen für Palästinenser in angrenzenden Dörfern. Der Zugang zu Wasser und Zisternen für Palästinenser in angrenzenden Dörfern auf palästinensischem Land im Westjordanland wird durch Israels Ausweitung von militärischem Sperrgebiet eingeschränkt.



Israel bezieht etwa ein Drittel seines Wassers aus dem Jordan, Palästinenser haben keinen Zugang zum Flussufer. 91 Siedler im Jordantal erhalten durchschnittlich die achtzehnfache Menge an Wasser gegenüber palästinensischen Bewohnern des Westjordanlandes und um das 2,5-fache mehr Was ser als Verbraucher israelischer Gemeinden. Auf 10.000 Siedler im Jordantal entfallen 45 Millionen Kubikmeter Wasser, das entspricht 30 Prozent des Gesamtverbrauchs der Palästinenser im Westjordanland. Die größten Wasservorräte der Gegend entstammen dem Grundwasserlauf der Berge (mountain aquifer), die zu beiden Seiten der seit 1949 geltenden Grünen Grenze liegen.



Quelle: Deutscher Bundestag wissenschaftliche Dienste, Juni 2017