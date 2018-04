Antoine de Saint-Exupéry, geboren 1900, war französischer Berufspilot und Schriftsteller. Er kehrte von einer Reise zu seinem amerikanischen Verleger zurück, als im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach. Er wurde eingezogen und war zunächst als Ausbilder, später bei Aufklärungsflügen tätig. In dieser Funktion erlebte er den Blitzangriff der Deutschen auf Nordostfrankreich mit. Ende 1940 reiste er wieder nach New York und verarbeitete die Kriegserlebnisse in "Pilote de guerre" (1942) - einem Buch, das die Deutschen bald auf den Index setzen sollten. Am 6. April 1943 veröffentlichte der US-Verlag Reynal & Hitchcock die Erzählung "Der kleine Prinz" zeitgleich auf Englisch und Französisch.