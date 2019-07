Auch die im Positionspapier getätigte Aussage, dass vermehrter CO2-Ausstoß nicht erwiesenermaßen zu einer Veränderung des Klimas beitrage, will Latif so nicht stehen lassen. Schon vor 30 Jahren habe es Computersimulationen gegeben, die genau das vorhergesagt hätten, was jetzt eingetroffen ist. Wenn es überhaupt einen Beweis in der Wissenschaft gebe, dann sei dieser erbracht.