Hier werden die sogenannten "sonstigen Konstellationen" des Familiennachzugs überprüft. Dabei geht es vor allem um die Person, die bereits in Deutschland ist und subsidiären Schutz genießt. Eine Rolle spielen hierbei die Dauer der Trennungszeit, die anhand des Zeitpunkts der Erstregistrierung gemessen wird. Bei Kindern beispielsweise sind das Alter sowie das Kindswohl entscheidend. Auch der Nachweis einer schwerwiegenden Erkrankung, einer Pflegebedürftigkeit oder einer schweren Behinderung des subsidiär Schutzberechtigten fließen in die Entscheidung mit ein.



Weiterhin wird der Wille zur Integration anhand der Ausländerakte überprüft. Festgemacht wird dieser anhand der Lebenssituation des sich in Deutschland befindlichen Flüchtlings. Faktoren sind dabei unter anderem die vorhandenen Sprachkenntnisse, Besuch einer Schule oder das Absolvieren einer Ausbildung sowie die Finanzierung des Lebensunterhalts. Auch mögliche bisher in Deutschland verübte Straftaten fließen in die Bewertung mit ein.



Sind all diese Informationen zusammengetragen, werden sie an die jeweiligen deutschen Auslandsvertretungen zurückgeschickt. Diese fassen die Ergebnisse zu jedem Antrag in einem Dossier zusammen und leiten es dann – sowohl als elektronische Visumsanfrage als auch in Papierform per Kurier - an das Bundesverwaltungsamt in Köln weiter.