Am (heutigen) 9. Juli standen die irakischen Streitkräfte unmittelbar vor der kompletten Rückeroberung Mossuls. Spezialeinheiten der Armee kämpften noch gegen die letzten verschanzten Kämpfer des IS, die Bundespolizei und die 9. Division der irakischen Armee verkündeten hingegen bereits, dass sie in den ihnen zugeteilten Sektoren den IS besiegt hätten. Ministerpräsident Haidar al-Abadi verkündete laut einem Bericht des irakischen Fernsehens, nach mehr als achtmonatiger Offensive den Sieg über den IS in Mossul.