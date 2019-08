Flugzeuge sind schädlich für das Klima. Das haben sie mit allen Fortbewegungsmitteln, die fossile Brennstoffe zum Antrieb nutzen, gemein. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) verweist gerne darauf, dass die gesamte internationale Luftfahrt gerade mal 2,8 Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen beiträgt. Das klingt zunächst einmal gar nicht so viel. Ein Vergleich relativiert das Ganze aber schnell. Der Anteil Deutschlands an den weltweiten Emissionen beträgt auch weniger als 3 Prozent. Das heißt die Luftfahrt ist so klimaschädlich wie ganz Deutschland. Und die Bundesrepublik steht in der Klimasünder-Liste an sechster Stelle, hinter weit größeren Nationen wie China, den USA, Indien, Russland und Japan.