"Heisei": Das war nach dem Boom der letzten "Showa"-Jahre vor allem eine Zeit des Sturzfluges. Wirtschaftlich ging es ungebremst in die Rezession, politisch in die Zersplitterung und Instabilität. Das Land verlor sein Gefühl der Sicherheit: die Giftgasanschläge eines Endzeit-Kultes mitten in Tokio 1995. Das schwere Erdbeben von Kobe und das noch verheerendere Beben 2011 in Tohoku, das auch die Kernschmelze in Fukushima auslöste. Das alles erschütterte die Japaner. Da war der Tenno für viele Japaner ein wichtiger Ruhepol und ein Trostspender.