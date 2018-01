Wir sehen, dass Wetterextreme immer weiter zunehmen. 2017 war das wärmste Jahr seit Beginn der Datenerhebung - abgesehen von Jahren mit El Niño. Özden Terli, ZDF-Wetterexperte

Und auch der vom Menschen beeinflusste Klimawandel ist ein Faktor: "Wir sehen, dass Wetterextreme immer weiter zunehmen. 2017 war das wärmste Jahr seit Beginn der Datenerhebung - abgesehen von Jahren mit El Niño", sagt ZDF-Wetterexperte Özden Terli. Höhere Niederschlagsmengen in immer kürzeren Abständen werden die Hochwassergefahr in Zukunft also eher verstärken.