Wir wollten zeigen, dass man auch in unbewusstem Zustand lernen kann. Marc Züst, Universität Bern

Gedächtnisbildung sei also sowohl im bewussten als auch unbewussten Zustand möglich, erklärte Mitautor Züst der dpa. "Wir wollten zeigen, dass man auch in unbewusstem Zustand lernen kann." Daraus lasse sich aber nicht die Empfehlung ableiten, sich generell nachts mit Informationen berieseln zu lassen in der Hoffnung, dass etwas hängen bleibe. Schließlich wisse man noch nicht, ob das nicht auch ungewollte Folgen haben könne.



Henke sieht aber eine mögliche Anwendung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. So könnten die Erkenntnisse womöglich zu einem zweistufigen Lernverfahren führen: einmal die unbewusste Aufnahme im Schlaf durch Beschallung mit bestimmten Lerninhalten, verstärkt durch das Lernen der gleichen Inhalte im wachen Zustand. Schlafforscher Young sieht mögliche Anwendungsgebiete auch in der Rehabilitation nach Krankheit oder Unfällen.