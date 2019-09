Mit Rudergerät auf den Mont Blanc

Quelle: Weiße Brigade

Auslöser für den Brief an Macron war der kuriose Versuch eines Briten, ein Rudergerät auf den Mont Blanc zu schleppen um Spenden für Veteranen sammeln. Für den Abstieg reichten seine Kräfte nicht, seitdem liegt die Maschine in einer Schutzhütte auf 4.300 Metern. Sie soll demnächst per Hubschrauber ins Tal gebracht werden, die Rechnung will der Veteranenverband begleichen. Der Bürgermeister hat gegen Exzesse aller Art auf dem Mont Blanc nicht viel in der Hand. Als kürzlich eine kleine Propellermaschine nahe des Gipfels landete, mussten die Piloten gerade mal 38 Euro Strafe zahlen. Eine Gruppe, die ein aufblasbares Sprudelbad im Gepäck hatte, kam ohne Verwarnung davon. "In Frankreich herrscht die Meinung, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten ist", kritisiert Peillex.