"Erst blechen, dann sprechen": Uschi Obermaier, Rainer Langhans und die anderen Bewohner der Kommune 1 in einem Berliner Rotlichtviertel wussten, was die Stories über ihr vermeintlich wildes, ausschweifendes Leben wert waren und machten das mit dem Spruch im Flur ihrer WG klar. Reporter, die intime Einblicke gewinnen wollten, mussten 1.000 Mark und mehr an die Kommunarden "blechen". Dafür gab’s dann satte Geschichten über Sex, Drugs and Rock’n‘Roll.