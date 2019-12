"Wir haben mehrere Strömungen in der Partei, dazu gehört auch der Flügel", sagt Chrupalla im Interview mit der ZDF-Sendung Berlin direkt. Das sei ähnlich wie die Werte-Union in der CDU oder der Seeheimer Kreis in der SPD. Wer als Parteichef gewählt werden wolle, müsse auch "lagerübergreifend Positionen vertreten können", sagt er. Dies tue er und wirke darüber hinaus "integrierend", betont der neue AfD-Vorsitzende.



Kritik gibt es immer wieder an der Sprache vieler AfD-Politiker, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie "Umvolkung", die auch Chrupalla bereits verwendet hat. Er habe "nicht von 'Umvolkung' gesprochen", sagt er, "das möchte ich ganz klar dementieren". Gleichzeitig betont er: "Ich halte den Begriff 'Umvolkung' nicht für rechtsextrem."