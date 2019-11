Wer ein Pflegeheim sucht, soll mithilfe der neuen Richtlinien ein realistischeres Bild über die Einrichtungen bekommen. Im Ferdinand-Heye-Haus in Düsseldorf leben 79 pflegebedürftige Menschen. Die Leiterin der Einrichtung, Andrea Köhler, sieht den neuen Pflege-TÜV positiv. Bisher sei vor allem das bewertet worden, was die Heime selbst an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen gemeldet hätten. Wer viel dokumentiere, habe eine Bestnote bekommen. "Jetzt ist diese Dokumentation nicht mehr das Hauptkriterium, sondern unsere Arbeit mit den Bewohnern. Der Mensch steht jetzt mehr im Vordergrund, das gefällt uns sehr".