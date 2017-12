"Die Gefahr ist real, es kann außer Kontrolle geraten", warnte der Asien-Pazifik-Direktor der mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichneten Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), Tim Wright, in Südkorea. Dort nahm Wright an einer Friedensinitiative für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang teil. Denn der Konflikt wirft auch einen Schatten über die Spiele, die im Februar in der grenznahen südkoreanischen Provinz Gangwon stattfinden. Die Vorbereitungen laufen weiter auf Hochtouren, doch Südkoreas Präsident Moon Jae In ließ nach dem Test einer weiteren nordkoreanischen Interkontinentalrakete (ICBM) Ende November prüfen, ob er sich auf die Spiele auswirken könne.