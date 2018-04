Am Ende inszenierte sich der Täter selbst als Opfer: Auf einer Krankentrage ließ sich Efrain Rios Montt in den Gerichtssaal tragen. Eine dunkle Sonnenbrille im Gesicht verhinderte den Blick in die Augen, Versorgungsschläuche hingen vom weißen Bettlaken herab. Ein paar Helfer trugen den vermeintlich hilflosen Greis so im Januar 2015 in den Saal. Es war nur einer von vielen Tricks, mit denen sich Guatemalas Ex-Diktator einer juristischen Strafverfolgung seiner Bluttaten entziehen wollte. Am Ostersonntag ist der Mann, der als der "Schlächter der Indios" in die Geschichte Mittelamerikas einging, im Alter von 91 Jahren im Hausarrest gestorben. Ins Gefängnis musste Rios Montt nicht, das verhinderten seine Anwälte immer wieder.