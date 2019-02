Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ecuador.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steinmeier hat auf seiner Südamerika-Reise das Miteinander von Natur und Mensch in den Vordergrund gestellt. "Wir haben nur einen Planeten", mahnte er in seiner Rede an der katholischen Universität in Ecuadors Hauptstadt Quito.



Nicht nur Europa müsse sich mit dem Thema Plastikmüll befassen, sagte er. Konkrete Forderungen hatte der Bundespräsident nicht, merkte aber an, dass Verbote in der Vergangenheit durchaus Erfolg hatten.