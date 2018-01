Quelle: imago

Mein Weg führt mich in eines der großen deutschen Anbaugebiete zu Bäuerin Marina Frey. Sie baut in Salem am Bodensee die beliebtesten Supermarktsorten an. Doch bei der letzten Ernte war alles anders. Rund 700 Tonnen erntet Marina Frey im Normalfall, 2017 waren es gerade mal 50 Tonnen. Der Grund: Schlechtes Wetter und vor allem Bodenfrost haben den empfindlichen Äpfeln zugesetzt.