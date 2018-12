Exil-Journalisten und Dissidenten aus Tunesien, Ägypten und dem Libanon trauern um den Mann, der in seinen Artikeln und Kommentaren Kritik am saudischen Königshaus übte und wohl dafür sterben musste. Für die Trauernden steht der Schuldige fest, Mohammed bin Salman habe den Befehl direkt ausgeführt, sagt Ayman Nour, ein ägyptischer Exilpolitiker. Er fordert eine internationale Untersuchung des Falls, die saudischen Erklärungen seien wertlos und verlogen.



Nour und Khashoggi waren seit vielen Jahren befreundet, haben sich immer wieder in Istanbul getroffen, über Reformen in der arabischen Welt diskutiert und über das Leben im Exil gesprochen. "Das letzte Mal als er bei mir zu Besuch war, haben wir über unsere Heimat gesprochen und darüber, dass wir so gerne wieder zurück wollen. Wir haben auch über persönliche Probleme geredet und haben beide geweint."