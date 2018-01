Dobrindt nimmt für sich in Anspruch, dass er für die schweigende Mehrheit in seiner Partei spricht. Wenn Seehofer den gütigen Landesvater gibt, sein gutes Verhältnis zu Kretschmann lobt oder Verständnis für die Nöte von Martin Schulz zeigt, dann spielt Dobrindt den Wadenbeißer. Dass auch der künftige Ministerpräsident Markus Söder jetzt eher gemäßigt auftritt, bestätigt Dobrindt nur in seiner Rollenwahl: als derjenige, der das artikuliert, was an den Stammtischen im heimischen Oberbayern gedacht und gesprochen wird.