Was schon länger her sei, sei stets weniger problematisch, sowohl gefühlsmäßig als auch kulturpolitisch, so Hohenhaus. "Richtig schwierig wird es in ethischer Hinsicht bei gerade erst geschehenen Katastrophen." Als Beispiel nennt er die Brandtragödie des Grenfell Tower in London oder das vor Italien verunglückte Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia". Er gibt zu, dass er sich das Schiff wahrscheinlich angesehen hätte, wäre er in der Nähe gewesen. Aber davor Selfies zu knipsen, wäre ihm nicht in den Sinn gekommen.



Dass sich so nicht alle "Dark Tourists" verhalten, ist ihm bewusst. "Es lässt sich leider nicht leugnen, dass es auch 'schlechte' Dark Tourists gibt, die es beispielsweise an angemessenem Verhalten an einer KZ-Gedenkstätte mangeln lassen", so Hohenhaus. Ein ernsthaft interessierter dunkler Tourist kenne aber seine Reiseziele und bereite sich auf diese vor.