Die Sonne existiert schon etwas länger als die Kosmetikindustrie. Unsere Haut musste sich also etwas einfallen lassen, um sich vor den schädlichen Strahlen zu schützen. Die sehr effektive Option Fell hat der Mensch im Laufe der Evolution aufgegeben, vom Kopfhaar mal abgesehen. So versucht die Haut zum Beispiel, sich über den Schweiß zu schützen: Er enthält die UV-Strahlen absorbierende Urocaninsäure. Der zweite Abwehrmechanismus der Haut ist die Bräunung. "Sie reagiert damit auf einen bereits entstandenen Schaden, den die UV-Strahlen verursacht haben", erklärt Norbert J. Neumann, stellvertretender Direktor der Klinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. "Wer braun wird, der weiß also, dass er bereits zu viel Strahlung abbekommen hat und seine Haut nun nach Kräften versucht, noch mehr Schäden zu verhindern." Gebräunte Haut hat einen Lichtschutzfaktor von 3 bis 5.



Sind wir regelmäßig länger in der Sonne, reagiert unsere Haut, indem sie eine sogenannte Lichtschwiele bildet: Sie verdickt die oberste Hornschicht, damit die UV-B-Strahlen nicht so tief eindringen können. "Die Haut tut, was sie kann", sagt Neumann. Zudem gibt es körpereigene Reparaturmechanismen, die ab und an entstehende Schäden in Form mutierter Zellen gut in den Griff kriegen. Doch der Eigenschutz der Haut ist bereits mit einem ausgiebigen Sonnenbad schnell überfordert, bei Kindern ist er deutlich geringer als bei Erwachsenen. Deshalb sollten Kinder unter zwei Jahren nicht in die Sonne.