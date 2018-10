Koalition präsentiert Dieselkonzept Quelle: reuters

Das Ziel so mancher umweltpolitischer Kräfte in diesem Land ist paradox: Geht es nach ihnen, werden alte solide Autos jetzt billig ins Ausland verkauft oder sogar vernichtet - und das, obwohl sie sich mit niedrigeren Haltungskosten gerade jetzt für ihre Besitzer rechnen und sie sich, was den Aufwand ihrer Herstellung angeht, auch ökologisch in ihren besten Jahren befinden. Wegwerfgesellschaft pur, enorme Ressourcenverschwendung. Und ein Schlag ins Gesicht der Pendler, die die Finanzierung eines Autokaufs nur unter erheblichen Entbehrungen stemmen können.