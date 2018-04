Tatsächlich wird es nicht nur in Deutschland warm. Zwölf bis 15 Grad wärmer als normal wird es an den Nachmittagen bis Freitag bei uns werden - ähnlich hoch ist die Abweichung in Skandinavien und über Südengland. Sehr warm wird es auch in Spanien, ebenso in Frankreich, weiter am Mittelmeer entlang Richtung Italien und bis zum Balkan. Schuld an der ganzen Situation ist eine südliche Strömung, die warme Luft aus Nordafrika nach Europa bringt. Mit dem Hoch über uns wird diese bereits warme Luft weiter erwärmt und sogar heiß.