Heriberto ist einer von vier Luft-Tänzern, die in Vogel-Kostümen an dem Pfahl in Papantla im Bundesstaat Veracruz baumeln. Während er kopfüber am Seil hängt, dreht sich die Plattform am Ende des Pfahls und die Voladores nähern sich kreisend dem Erdboden. Als sein Kopf knapp über dem Gras schwingt, zieht sich der 29-Jährige mit einer schnellen Bewegung nach oben und landet laufend auf dem Boden. Schwarze Leder-Stiefeletten mit Absatz geben den Fliegern die nötige Bodenhaftung.