Kurz vor dem Anschlag geht Amri in die Fussilet-Moschee. In diesem Salafisten-Treffpunkt haben die Sicherheitsbehörden schon länger Informanten platziert. Amri ist vielleicht noch unsicher, obwohl er schon vor Tagen den Weihnachtsmarkt und das Ufer, an dem die Lastwagen parken, ausgekundschaftet hat. Bevor er das Tatfahrzeug stiehlt und den polnischen Fahrer Lukasz Urban erschießt, sucht er Beistand. Er schreibt an Moadh, den Tunesier: "Bleib in Kontakt mit mir." Der antwortet: "So Gott will."



Was danach passiert, ist bekannt: Amri, der schon als Kind in Tunesien gelernt hat, wie man einen Lkw steuert, fährt in die Innenstadt. Mit vollem Tempo rast er zwischen die Buden auf dem Weihnachtsmarkt. Elf Menschen sterben. Über 70 Menschen werden verletzt. Amri springt aus der Fahrerkabine und läuft weg. Vielleicht ist er selbst überrascht, dass er das Attentat überlebt hat. In der Logik des Terroristen ist der Anschlag eine Tat, die Gott milde stimmen soll. Womöglich hofft Amri, sich dadurch einen Platz im Paradies zu sichern - trotz seines sündigen Verhalten in der Vergangenheit. Vier Tage später wird er auf der Flucht nördlich von Mailand von der italienischen Polizei erschossen.