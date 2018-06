Mosig: Immer wieder ausgebremst zu werden, war bitter. Die zentrale Wirtschaftsführung in Berlin war fachlich und finanziell nicht in der Lage, ein international konkurrenzfähiges Auto zu ermöglichen. Anfang der 1960er-Jahre lief ja der Export nach Finnland und Belgien an, brach dann aber schnell wieder völlig ein, weil die Qualität nicht ausreichte. Deshalb haben wir die Autos nur noch in der DDR, Polen, Ungarn und Rumänien verteilt. Die Leute waren dort fast alle in derselben Lage: Die bekamen den Trabant oder gar nichts!