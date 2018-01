Die Mitte zwischen Schönheit und Ekstase liegt im roten Drehzahlbereich. Flagge schaltet runter. Dritter Gang, 100 km/h, 120, der Wagen knattert, aber er leidet nicht, die linke Spur ist frei. Der fünfte von sechs Gängen, 140, 150, es donnert. Flagge drückt die Arme durch und zieht mehr, als dass er lenkt. 200, 230. Auf Flagges Playlist läuft My Way or the Highway von der Band Limp Bizkit. 30 Sekunden lang ist alles egal. Dann bremsen. Durchatmen, nochmal für ein paar Sekunden aufs Gas gehen, der Motor zuckt nach und verzagt wieder. Flagge schließt das Fenster, auf einmal ist es still. "Im Alltag fahre ich das Auto auch ganz normal", sagt er.