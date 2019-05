Schild "WOLF? NEIN DANKE!"

Quelle: ZDF/ZvS

So hat der Wolf es in ein Museum geschafft, das sich bislang vorwiegend um außereuropäische Themen kümmerte. Nun also wird der Blick gelenkt auf ein Raubtier, das dem Menschen bedrohlich nahe gekommen ist über die Jahrhunderte. Und ein Tier, das es jüngst wieder auf Tuchfühlung zum Menschen gebracht hat, gerade auch in vielen Gegenden Deutschlands. Gar nicht weit von Hamburg entfernt halten Wolfsrudel und einige Wolfsrüden die Bevölkerung in Atem. Schafe und ganze Schafherden fallen Wölfen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zum Opfer. Die zuständigen Behörden haben dort "Problemwölfe" zum Abschuss frei gegeben.