Im Verkehrsstreit zwischen Deutschland und Österreich treffen sich am Donnerstag vermutlich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Günther Platter, der Landeshauptmann von Tirol (ÖVP) in Berlin. Um die Friedensfahne zu hissen? Vorab hat Platter mehrfach angekündigt, hart bleiben und an seinen umstrittenen Einschränkungen festhalten zu wollen. "Beschwichtigungsgespräche um zu sagen, die Tiroler müssen die Lkw-Blockabfertigung oder die Pkw-Fahrverbote zurücknehmen, das wird es nicht geben", sagte Platter in einem ZDF-Interview. Für faule Kompromisse sei er jedenfalls nicht zu haben, es sei jetzt "Zeit zu handeln, Taten müssten gesetzt werden". Zum Wohl der Bevölkerung in Österreich, Deutschland und Europa.