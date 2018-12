Derweil wird natürlich am eigentlichen BER weiter gebaut. So entsteht am Pier Nord das Terminal 2. Nachdem im Sommer der Zuschlag an den Generalunternehmer Zechbau GmbH vergeben wurde, liegen die Bauarbeiten im Plan. Noch ist von dem zusätzlichen Abfertigungsgebäude nicht viel zu sehen. 148 Bohrpfähle werden für das Fundament, das die 240 Meter lange Halle tragen soll, in den märkischen Sand gerammt, erst im nächsten Jahr wächst darauf das zweistöckige Haus, das anspruchslos wie eine Industriehalle projektiert ist: Simple Haustechnik, die nicht mehr in aufwändigen Zwischengeschossen versteckt, sondern einfach auf das Dach gesetzt wird.