Im Herbst kann man den Star immer noch in großen Schwärmen beobachten. Während er tagsüber zum Fressen in kleinen Trupps unterwegs ist, sammelt er sich abends auf einer Wiese nahe des Schlafplatzes, um anschließend in großem Schwarm dort einzufallen. "Im Jahr 2016 wurden bei Freiburg in Baden Württemberg Schwärme mit 100.000 Staren gezählt, in Schleswig-Holstein beim Gotteskoogsee zwischen Niebüll und der deutsch-dänischen Grenze waren es 220.000 Stare", sagt Sommerfeld. "Die größten Schwärme von über einer Million Vögel gibt es in Rom und anderen Orten ihrer Überwinterungsgebiete."