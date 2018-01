Ortswechsel. Berlin-Adlershof. In der dortigen Filiale der Bäckerei "Wahl" holt Reinhard Vogt (68) Schrippen und BZ, die Berliner Boulevardzeitung. "Frau Merkel sitzt immer allet aus", sagt er. "Dass sie die Flüchtlinge aus Ungarn geholt hat, ok, aber dat andere, wat danach jekommen is... Die Afrikaner sind janz schlimm, die können nich ma ihren Namen schreiben." Wie er die AfD findet? "Ick sag mal so: Dit sind keene dummen Leute. Aber manchmal müssten die sich überlegen, was sie sagen." Vogt wohnt seit 34 Jahren in Köpenick. Zu DDR-Zeiten habe seine Wohnung noch 100 Ostmark gekostet. Jetzt zahle er 550 Euro. Da stimme doch was nicht, sagt er.