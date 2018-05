Weizen für Afrika - was auf den ersten Blick wie ein Beitrag gegen Hunger und Not aussieht, schafft in Wahrheit dramatische ökonomische Probleme: "An sich wäre es natürlich viel vernünftiger, lokale Produkte zu verwenden. Es gibt ja Mehlsorten von hier. Aus Hirse, aus Sorghum, aus Maniok. Aber die sind viel teurer." Der Inhaber eines Crêpes-Standes im senegalesischen Dakar erklärt in wenigen Worten, was den Wahnsinn mit dem Weizen ausmacht.