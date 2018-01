Ankunft am Flughafen Erbil, Nordirak: Der Wechsel vom herbstlich kühlen Deutschland in die mit über 40 Grad glühend erscheinende kurdische Metropole treibt einem den Schweiß auf die Stirn. Wer nach Nordsyrien in die mehrheitlich von Kurden bewohnte Region Rojava will, ist gezwungen, Umwege in Kauf zu nehmen. Der Weg von der Türkei aus ist verbaut - im wahrsten Sinne des Wortes: Die türkische Regierung hat im vergangenen Jahr eine Hunderte von Kilometern lange Mauer an der Grenze zu Nordsyrien errichtet.