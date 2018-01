Die Kämpfer des IS sind in Rakka eingeschlossen, Tausende Zivilisten befinden sich im umkämpften Zentrum. Ganze Stadteile wurden vom IS vermint, Scharfschützen schießen auf alles, was sich in Schussweite bewegt. Die Trauma Points sind überlebenswichtig, denn die Krankenhäuser Rakkas sind völlig zerstört, befinden sich zudem auf dem Gebiet des IS. Neben Verletzten von der Front nutzt auch die Zivilbevölkerung der Umgebung die Stationen, um sich behandeln zu lassen. Vom Zentrum Rakkas sind die Einschläge der Bomben zu hören.