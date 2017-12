Am Ende der heutigen Zusammenkunft steht die Absichtserklärung, im nächstgelegenen Hospital eine Blutbank einzurichten. Ein mageres Ergebnis. Alle Helfer und Helferinnen geben ihr Bestes, aber der Mangel an Material und Geld sowie die Aspekte der persönlichen Gefährdung durch die Arbeit in einem Kriegsgebiet zeigen schnell die Grenzen auf. Auch machen sich Zukunftssorgen breit, denn der IS hat das Gebiet massiv vermint. Wie eine zurückkehrende Zivilbevölkerung medizinisch versorgt werden soll, ist derzeit noch ungewiss.