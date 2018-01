Ich stehe um 6:30 Uhr auf, um in den kühlen Morgenstunden ein wenig Zeit für mich zu haben. Das Haus, in dem unsere medizinische Versorgungsstation untergebracht ist, hat ein Flachdach. Dort schlafen einige Soldaten; die Waffen in Griffweite neben sich. Sie hatten Nachwache und ruhen sich nun etwas aus. Der "Trauma Stabilization Point" des kurdischen Roten Halbmonds wird - wie alle wichtigen Gebäude - rund um die Uhr bewacht. Auch wenn die Kämpfer des IS in Rakka zunehmend in einem immer kleineren Gebiet zusammengedrängt werden und wir im befreiten Gebiet unser Quartier errichtet haben, ist die Lage angespannt. Es wird immer mit Anschlägen gerechnet.