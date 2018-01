Wer wie ich das Elend des Krieges erlebt, der redet nicht mehr von einem "Flüchtlingsproblem", sondern von einer Katastrophe, die Menschen zur Flucht zwingt. Die erkrankten Erwachsenen und Kinder, die in den letzten Jahren unter dem IS lebten, werden von Helferinnen und Helfern versorgt, die erklärtermaßen zu Gegnern des IS gehören. Die Männer und die meist tiefverschleierten Frauen, sehen sich Menschen gegenüber, die sie nicht nur mit Respekt behandeln, sondern sich auch untereinander auf Augenhöhe begegnen. Die praktizierte Gleichberechtigung von Mann und Frau, in Rojava die Regel, wird hier zur positiven Kulturkonfrontation. Die archaischen inhumanen Gesetze des IS wirken auch nach dessen militärischer Niederlage fort. Hier eine Veränderung zu bewirken ist nötig; die Arbeit des kurdischen Halbmondes ist in dieser Hinsicht ein erster kleiner Schritt auf diesem schwierigen Weg.