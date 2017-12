Wir sind verabredet, um die Rückreise nach Deutschland zu planen, als mich die Nachricht erreicht, dass unser Sanitätspunkt 2 in Rakka, an dem ich noch vorgestern Verletzte versorgte, unter Feuer des IS geraten ist. Wir erfahren, dass es einem Kommando der Terroristen - verkleidet in Uniformen der kurdischen Einheiten - gelang, die Kontrollpunkte zu passieren. In der Straße, in der auch unsere Ambulanzstation liegt, eröffneten die IS-Männer das Feuer, töteten direkt vorm Eingang des Sanitätspunkts einen Angehörigen der "Syrischen Demokratischen Kräfte" (SDF) und verschanzten sich in einem Haus.