CDU-Frau Julia Klöckner wirkt entspannt. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Zum Schluss hakt es nochmals bei den Verhandlungen von Union und SPD. Beide Seiten vertagten einen Abschluss ihrer Beratungen zum zweiten Mal. An diesem Dienstag soll es in der CDU-Zentrale weitergehen. Das dürfte darauf hinaus laufen, dass der Koalitionsvertrag erst an diesem Mittwoch präsentiert wird.



Auf jeden Fall wollen Union und SPD vor Weiberfastnacht am Donnerstag durch sein. Die Knackpunkte seien Finanzen, Gesundheit, Arbeitsrecht und Außenpolitik, sagte CDU-Vize Julia Klöckner.