Endres: Es ist so, dass wir mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, in den Fällen, wo das geboten ist. Das gilt auch für die Beratungsstellen vor Ort. Wenn sicherheitsrelevante Dinge feststellt werden, dann ist es ja auch so, dass die Angehörigen mögliche Straftraten - zum Beispiel Anschluss an Terrororganisationen oder Ausreise in Dschihad-Gebiete - verhindern möchten. In solch brisanten Fällen ist es so, dass die Beratungsstellen zusammen mit sämtlichen Akteuren einschließlich der Sicherheitsbehörden versuchen zu intervenieren, um strafbares Handeln zu verhindern.