Es war im Dezember 2014, als das Frankfurter Oberlandesgericht Murat B. (Name v. d. Red. geändert) zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilte. Murat B. war damals 20 Jahre alt. Das Gericht sprach ihn wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig. Er hatte gestanden, sich im Sommer 2013 in Syrien der IS-Vorläuferorganisation Islamischer Staat im Irak und Großsyrien (ISIS) angeschlossen und an Kämpfen in Syrien teilgenommen zu haben, bezeichnete sich selbst aber als Mitläufer.