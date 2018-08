Frankreichs Trainer Didier Deschamps mit Spielern des Weltmeisters. Quelle: ap

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps vertraut für die beiden Spiele in der Nations League gegen Deutschland (am 6. September) und drei Tage später gegen die Niederlande fast komplett auf seinen Weltmeister-Kader von Russland. "Das erscheint mir logisch", sagte Deschamps bei der Vorstellung der Spielerliste in Paris.



Mit Ausnahme des verletzten Torwarts Steve Mandanda, der bei der WM die Nummer zwei hinter Kapitän Hugo Lloris war, sind alle Weltmeister wieder dabei. Auch Verteidiger Adil Rami wurde von Deschamps wieder ins Aufgebot berufen. Der 32-Jährige hatte nach dem Finaltriumph in Moskau gegen Kroatien (4:2) im Juli eigentlich seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt.