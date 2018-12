Modemacher Otto Kern ist gestorben.

Quelle: Rolf Haid/dpa

Der als Hemden- und Blusenkönig bekanntgewordene Unternehmer und Designer Otto Kern ist im Alter von 67 Jahren in Monaco gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienumfeld. Er war viermal verheiratet und hinterlässt drei Kinder.



Kern wurde in den frühen 1970er Jahren zuerst in der Damenmode als Unternehmer aktiv. Schon bald war er auch eine schillernde Persönlichkeit in den Medien. Später brachte er auch Parfüms und andere Kosmetika mit seinem Namen auf den Markt.